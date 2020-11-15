В Молдове проходит второй тур выборов президента: кто фаворит

В Молдове стартовал второй тур президентских выборов, в которых участвуют действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер Майя Санду.

Как сообщает NewsMaker, избирательные участки начали работать в 07:00 и закроются в 21:00.

Победителем признается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей. Порога явки во втором туре нет.

Майя Санду победила в первом туре 1 ноября, набрав 36,16% голосов против 32,61% у Додона. Эксперты отмечают, что во втором туре она также является фаворитом, но все зависит от мобилизации левого электората, поддерживающего Додона.

Санду – сторонник объединения Молдовы с Румынией. Во втором туре выборов ее обещали поддержать партии правого толка, разделяющие те же геополитические устремления. Неожиданную поддержку Санду получила от лидера пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатого, занявшего в первом туре третье место по числу набранных голосов.

При этом никто из экс-соперников первого тура выборов не вызвался поддержать Додона. Ему приходится рассчитывать на избирателей, которые традиционно голосуют за левые силы, а также на граждан Молдовы, работающих в РФ.

Додон, участвующий в выборах как независимый кандидат, продвигает социальные инициативы, традиционные православные ценности и геополитическое равновесие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года премьер Молдовы Майя Санду заявляла, что ее стране понадобится опыт Украины в вопросе антикоррупционной реформы.