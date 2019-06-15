Конституционный суд Молдовы на заседании в субботу, 15 июня, пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

Президент Молдовы Игорь Додон, который настаивал на пересмотре решения, заявил, что отмена Конституционным судом своих прошлых решений о роспуске парламента и проведении досрочных выборов позволила преодолеть политический кризис в стране.

В Молдове передумали распускать парламент и отменили выборы facebook.com/dodon.igor1

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook:

"Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7-9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из Молдовы, где ушло в отставку правительство и начался политический кризис, массово начали улетать бизнесмены и политики. Отмечается, что это часть договоренности между конфликтующими сторонами.

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