В Молдове остановился рост COVID-19

В Молдове зафиксировали снижение числа активных случаев коронавируса по сравнению с концом прошлой недели благодаря преобладанию выздоровевших пациентов над заболевшими.

Свежую статистику по COVID-19 привело издание diez.md со ссылкой на информацию министерства здравоохранения республики. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове выросло до 71 811.

В понедельник, 26 октября, было обработано 1 432 теста, в том числе 1 268 первичных тестов. В результате выяснилось, что 308 результатов оказались положительными. При этом из медицинских учреждений страны были выписаны еще 440 пациентов, выздоровевших от коронавируса.

С начала пандемии в республике от COVID-19 излечились 52 730 человек.

В Молдове COVID-19 продолжают болеть 17 381 человек, что на 182 человека больше, чем неделю назад. В то же время, в октябре количество активных случаев COVID-19 выросло почти на треть – с 12 до почти 18 тыс. случаев.

Минздрав также сообщил о смерти еще 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове достигло 1 700.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 26 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 43,4 млн человек. За минувший день выявлено 404 793 новых инфицированных.