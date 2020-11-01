В Молдове начались выборы президента

В воскресенье, 1 ноября, в Молдове начались президентские выборы.

Как пишет DW, на пост президента Республики Молдова претендуют восемь кандидатов.

По всем опросам, во второй тур должны выйти лидер партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si Solidaritatea, PAS) Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон.

Согласно результатам "Барометра общественного мнения", за Додона готовы отдать голоса более 23% респондентов, за Санду – почти 20%. Если прогнозы социологов подтвердятся, то оба политика вновь будут соперничать друг с другом, как и на президентских выборах 2016 года.

У экс-министра образования, экс-премьера молдавского правительства Майи Санду прозападная ориентация, она – сторонница идеи объединения Молдовы с Румынией, видит страну частью семьи Евросоюза и позиционирует себя активным борцом с коррупцией.

Санду открыто поддерживают западные политики. Так, 1 сентября экс-председатель Евросовета и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск опубликовал видеообращение, в котором заявил, что именно "Майя Санду приведет Молдову к успеху".

Игоря Додона традиционно связывают в Молдове с "рукой Москвы". Директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский убежден, что Додон "делает ставку на поддержку России – информационную, имиджевую и финансовую".

Основной своей задачей на новый президентский срок Додон считает урегулирование приднестровского конфликта и воссоединение страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года премьер Молдовы Майя Санду заявляла, что ее стране понадобится опыт Украины в вопросе антикоррупционной реформы.