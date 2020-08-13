В мире – почти 21 млн зараженных коронавирусом: статистика на 13 августа. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:27, 13.08.2020 Обновлено: 05:28, 13.08.2020

По состоянию на четверг, 13 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 21 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 284 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 67 тыс., в США – 58 тыс., а также в Бразилии – 54 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 84 548 человек, скончались в период пандемии – 1 970.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились почти 21 млн человек в мире
(worldometers.info)
Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19
(worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)
Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 13 августа:

05:30 – Умные часы научились использовать для определения COVID-19.

01:30 – Коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и его супруги Анны Гресь.

00:40 – В Ривненской области 12 августа зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем.

По словам главы ОГА Сергея Осачука, таких показателей не было даже весной во время пика заболеваемости.

00:05 – Во всем мире зафиксировано более 20,7 млн случаев заражения коронавирусом.

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