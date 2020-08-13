В мире – почти 21 млн зараженных коронавирусом: статистика на 13 августа. Постоянно обновляется

В мире зарегистрировали почти 21 млн зараженных коронавирусом.

По состоянию на четверг, 13 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 21 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 284 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 67 тыс., в США – 58 тыс., а также в Бразилии – 54 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 84 548 человек, скончались в период пандемии – 1 970.

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Коронавирусом заразились почти 21 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 84 548 человек. Умерли 1 970 пациентов, выздоровели – 45 686.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,3 млн), Бразилия (свыше 3,1 млн) и Индия (больше 2,3 млн).

В Украине изменили и дополнили критерии определения зон карантина во время эпидемии COVID-19.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире, российская Спутник V, о которой на днях говорил президент Владимир Путин – "белое пятно со спекулятивной заявлением лидера РФ", считает украинский ученый и генетик Оксана Пивень.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 13 августа:

05:30 – Умные часы научились использовать для определения COVID-19.

01:30 – Коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и его супруги Анны Гресь.

00:40 – В Ривненской области 12 августа зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем.

По словам главы ОГА Сергея Осачука, таких показателей не было даже весной во время пика заболеваемости.

00:05 – Во всем мире зафиксировано более 20,7 млн случаев заражения коронавирусом.