В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19: статистика на 6 ноября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 6 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 49 млн человек. За минувший день выявлено 604 689 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 118 тыс., Индии – 47 тыс. и Франции – 58 тыс.

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Заражены более 49 млн. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 430 467 человек. Умерли 7 924 пациента, выздоровели – 184 782

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,8 млн), Индия (8,4 млн) и Бразилия (более 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место

Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Главное за 6 ноября: