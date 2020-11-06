В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19: статистика на 6 ноября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:20, 6.11.2020 Обновлено: 05:23, 6.11.2020

По состоянию на пятницу, 6 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 49 млн человек. За минувший день выявлено 604 689 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 118 тыс., Индии – 47 тыс. и Франции – 58 тыс.

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Заражены более 49 млн.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 430 467 человек. Умерли 7 924 пациента, выздоровели – 184 782

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,8 млн), Индия (8,4 млн) и Бразилия (более 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место

  • Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

Главное за 6 ноября:

  • В теле человека нашли ткань, устойчивую к коронавирусу.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что четырех недель жесткого карантина хватит, чтобы сбить волну коронавируса.

  • В Италии за минувшие сутки коронавирусом заразились 34,5 тысяч человек и 445 скончались.

  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Европе заявила о "взрыве" случаев коронавируса и предупредила, что впереди "тяжелые времена" из-за роста показателей смертности.

  • Мутации COVID-19 у норок может привести к новой пандемии и сделать неэффективными уже разработанные вакцины от коронавируса. Об этом сообщили датские ученые.

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Мир

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