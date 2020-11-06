В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19: статистика на 6 ноября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 6 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 49 млн человек. За минувший день выявлено 604 689 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 118 тыс., Индии – 47 тыс. и Франции – 58 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 430 467 человек. Умерли 7 924 пациента, выздоровели – 184 782
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,8 млн), Индия (8,4 млн) и Бразилия (более 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место
Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.
Главное за 6 ноября:
В теле человека нашли ткань, устойчивую к коронавирусу.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что четырех недель жесткого карантина хватит, чтобы сбить волну коронавируса.
В Италии за минувшие сутки коронавирусом заразились 34,5 тысяч человек и 445 скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Европе заявила о "взрыве" случаев коронавируса и предупредила, что впереди "тяжелые времена" из-за роста показателей смертности.
Мутации COVID-19 у норок может привести к новой пандемии и сделать неэффективными уже разработанные вакцины от коронавируса. Об этом сообщили датские ученые.