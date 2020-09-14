В мире зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19

Карина Бондаренко Мир 05:36, 14.09.2020 Обновлено: 05:40, 14.09.2020

За минувшие сутки, 13 сентября, в мире зарегистрировали 307 930 новых случаев заражения коронавирусом.

Это наибольший суточный прирост с начала пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Предыдущий "рекорд" был установлен 6 сентября. Тогда ВОЗ зафиксировала 306 857 новых случаев заражения за сутки.

Отметим, что по данным онлайн-счетчика worldometers.info, 13 сентября было зарегистрировано 282 442 новых больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове после длительного лечения от COVID-19 умер главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета, главный педиатр города Богдан Остальский.

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Мир

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