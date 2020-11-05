В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID: статистика на 5 ноября. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Пандемия коронавируса

По состоянию на четверг, 5 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 48,4 млн человек. За минувший день выявлено 571 314 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Франции – 40 тыс., и Индии – 50 тыс.

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Коронавирус в мире.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 420 617 человек. Умер 7731 пациент, выздоровели – 176 404.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,7 млн), Индия (8,3 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

  • Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Однако ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.

Главное за 5 ноября:

  • 4 ноября в мире скончалось рекордное количество больных COVID-19 – 9067 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

  • От осложнений, вызванных коронавирусом, 4 ноября умер известный в Украине реаниматолог, профессор Феликс Глумчер.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не рассматривается введение комендантского часа и остановка общественного транспорта из-за эпидемии коронавируса.

  • Власти Дании намерены уничтожить всех норок, поскольку они могут быть носителями мутировавшего коронавируса, который ослабляет способность к образованию антител. Уже заболели 12 человек.

  • Президент Польши Анджей Дуда выздоровел после лечения коронавируса, он получил два отрицательных теста. Теперь глава государства возвращается к работе.

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