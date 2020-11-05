В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID: статистика на 5 ноября. Обновляется

По состоянию на четверг, 5 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 48,4 млн человек. За минувший день выявлено 571 314 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Франции – 40 тыс., и Индии – 50 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 420 617 человек. Умер 7731 пациент, выздоровели – 176 404.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,7 млн), Индия (8,3 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Однако ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.