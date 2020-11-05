В мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID: статистика на 5 ноября. Обновляется
По состоянию на четверг, 5 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 48,4 млн человек. За минувший день выявлено 571 314 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 34,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 108 тыс., Франции – 40 тыс., и Индии – 50 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 420 617 человек. Умер 7731 пациент, выздоровели – 176 404.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,7 млн), Индия (8,3 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.
Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не собирается вводить локдаун. Однако ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям.
4 ноября в мире скончалось рекордное количество больных COVID-19 – 9067 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
От осложнений, вызванных коронавирусом, 4 ноября умер известный в Украине реаниматолог, профессор Феликс Глумчер.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не рассматривается введение комендантского часа и остановка общественного транспорта из-за эпидемии коронавируса.
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