В мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное число человек: статистика на 12 декабря. Обновляется

По состоянию на субботу, 12 декабря, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире за сутки заразилось 702 889 человек, что стало новым рекордом. Всего в мире инфицировалось почти 71,5 млн человек. От осложнений болезни за день умерли 12 350 пациентов, всего – 1 600 411.

Больше всего больных COVID-19 вчера обнаружили в США – 247 тысяч, Бразилии – 53 тысяч и Турции – 32 тысяч. В Европе лидерами по заражению стали Россия – 29 тысяч и Германия – 28 тысяч.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразилось 872 228 человек. Умерло 14 755 пациентов, выздоровело – 480 348.

Лидерами по количеству заражений являются США (больше 16,3 млн), Индия (почти 9,9 млн) и Бразилия (более чем 6,8 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по данным портала Worldometers.

В Украине обновили список "красных" и "зеленых" стран по распространению COVID-19.

Опубликован список тех, кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса.

Главное за 12 декабря: