В мире за полвека взорвали почти 2500 ядерных бомб: карта проведения испытаний

Начиная с 1945 года в мире произвели около 2500 ядерных взрывов почти на всех континентах планеты.

Об этом свидетельствуют данные на карте ядерных взрывов, опубликованной в сети. В частности ее разместили на ресурсе redd.it.

Наиболее активно проводили ядерные испытания США и СССР. Американцы осуществили 206 атмосферных взрывов, 912 подземных и 5 подводных. Советский союз 223 раза взрывал бомбы на поверхности земли, 756 – под ней и 3 – под водой.

За лидерами следует Франция с 50 атмосферными взрывами и 160 подземными, далее Китай (22 и 26 взрывов) и Великобритания (21 и 24).

Судя по карте, американцы наиболее часто использовали ядерные заряды на полигоне в Неваде, в 130 км от Лас-Вегаса. В этом месте произошло наибольшее количество ядерных взрывов на Земле. С 1951 по 1992 год здесь провели 926 испытаний.

Также американцы провели несколько десятков испытаний на островах в Тихом океане. Одним из наиболее знаменитых полигонов стал атолл Бикини. Там взорвали 22 бомбы.

Самым крупным полигоном в СССР был Семипалатинск, расположенный в современном Казахстане. Здесь с 1949 по 1991 год провели 456 испытаний.

Еще один советский полигон располагался на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Здесь было проведено 224 испытания, в частности здесь взорвали знаменитую "Царь Бомбу" мощностью в 50 мегатонн.

Третья ядерная держава мира Франция большинство своих взрывов провела во Французской Полинезии в южной части Тихого океана. Кроме того, французы испытывали ядерные заряды еще и в Алжире.

Правительство Великобритании испытывало свое ядерное оружие преимущественно в австралийской глубинке и в Тихом океане.

Китай проводил свои испытания 1964 по 1996 год на объекте Лобнор в северной части страны. Здесь подорвали 48 ядерных зарядов.

Последней страной, разработавшей ядерное оружие, стала Северная Корея. Она провела испытания своей первой бомбы в 2006 году на полигоне Пунгэри.

Карта ядерных испытаний. redd.it

Не один десяток раз человечество оказывалось под угрозой ошибочно нанесенного ядерного удара. Так, в частности, системы предупреждения о ракетном нападении регулярно ложно срабатывали в период холодной войны между США и СССР (1946 – конец 1980-х).

OBOZREVATEL рассказал о самых громких случаях поднятия тревоги из-за ложных предупреждений о ракетном ударе.