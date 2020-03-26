В мире вспыхнул новый очаг распространения коронавируса: пугающие цифры

В Канаде за последние сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 75%, что подняло страну ближе к первым местам в списке государств, где пандемия распространяется быстрее всего.
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Об этом свидетельствуют официальные данные пресс-службы министерства здравоохранения Канады и онлайн-карт, показывающих ситуацию с COVID-19 в мире.
Так, по состоянию на 25 марта в стране было выявлено 3409 больных коронавирусом, хотя еще утром 24-го цифра была всего 1959 человек.
В Канаде резко выросло количество жертв коронавируса
Так, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде возросло почти на 75%.
Также в течение суток увеличилось и количество погибших от нового вируса. В частности, COVID-19 унес жизни 36 человек.
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Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийские комитеты Канады и Австралии заявили, что из-за пандемии коронавируса их команды будут бойкотировать Олимпиаду-2020 в Токио, если ее не перенесут.
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