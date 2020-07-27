В мире вспыхнул новый коронавирус, опаснее COVID-19: быстро приводит к тяжелым последствиям

В городе Дананг (Вьетнам) и близлежащих провинциях произошла вспышка нового типа коронавируса, который агрессивнее и опаснее вирусов ранее известных ученым.

Как сообщает пресс-служба правительства Вьетнама, число зараженных новых вирусом достигло 11 человек. Известно, что несколько человек уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Так, один из первых зараженных пациентов жаловался врача на симптомы гриппа. Сейчас 57-летний мужчина подключен к аппарату ИВЛ. Медики оценивают его состояние как критическое. Врачи не знают, откуда он заразился коронавирусом, ведь из Дананга он не выезжал. Люди из его окружения прошли тест на COVID-19, и они были негативными.

Отмечается, что новый тип коронавируса быстрее размножается в теле больного человека и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. По мнению исследователей, новый вирус мог появиться в результате мутации в одной из больниц Дананга или завезенным в страну нелегальным мигрантом.

Добавим, что из-за выявления новых случаев инфицирования Дананг закрыли на две недели и около 80 тысяч туристов экстренными авиарейсами вывезут из города.

Кроме того, глава правительства Нгуэн Суан Фук распорядился 27 июля, чтобы в Дананге закрылись несущественные предприятия и чтобы жители города снова начали соблюдать социальное дистанцирование и не собирались больше чем по 30 человек. При этом полная изоляция города не будет вводиться.

Добавим, что на данный момент въезд почти всех иностранцев во Вьетнам по-прежнему запрещен, а прибывающие обязаны отправиться в карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Азии столкнулись со второй волной пандемии COVID-19 и для сдерживания распространения болезни готовятся ввести новый карантин.