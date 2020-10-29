В мире впервые обнаружили более полумиллиона больных COVID-19 за сутки: статистика на 29 октября. Обновляется

По состоянию на четверг, 29 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 44,7 млн человек. За минувший день выявлено 504 419 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту с начала пандемии.

Всего от болезни скончались 1,1 млн пациентов, а выздоровели – 32,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 81 тысяч, Индии – 49 тысяч и Франции – 36 тысяч.

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Коронавирус в мире. Worldmeters

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldmeters

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 363 075 человек. Умерли 6 755 пациентов, выздоровели – 148 642.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,1 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.

За неделю в период с 19 по 25 октября коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, что стало рекордом с начала пандемии.

Украина поднялась на 22 место в мире по количеству больных коронавирусом в рейтинге онлайн-счетчика Worldоmeters.

Коронавирус в Украине. СНБО

Карта распространения заболевания. СНБО

Главное за 29 октября: