В мире впервые обнаружили более полумиллиона больных COVID-19 за сутки: статистика на 29 октября. Обновляется
По состоянию на четверг, 29 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 44,7 млн человек. За минувший день выявлено 504 419 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту с начала пандемии.
Всего от болезни скончались 1,1 млн пациентов, а выздоровели – 32,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 81 тысяч, Индии – 49 тысяч и Франции – 36 тысяч.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 363 075 человек. Умерли 6 755 пациентов, выздоровели – 148 642.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,1 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.
За неделю в период с 19 по 25 октября коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, что стало рекордом с начала пандемии.
Украина поднялась на 22 место в мире по количеству больных коронавирусом в рейтинге онлайн-счетчика Worldоmeters.
Главное за 29 октября:
В Черновицкой области за сутки обнаружено 397 новых больных коронавирусом, сообщил глава ОГА Сергей Осачук. Всего в регионе уже 20 906 случаев заражения. При этом выздоровели 10 264 пациента и 449 скончались.
В харьковском метро 28 октября сотрудники полиции провели рейд, во время которого они проверяли у людей наличие защитных масок. Одного из пассажиров без маски вывели из вагона.
Президент Венесуэлы Николая Мадуро заявил, что страна заинтересована в приобретении любых лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Их он обещает раздать бесплатно для народа.