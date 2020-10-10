В мире установлен третий подряд рекорд по новым больным COVID-19: статистика на 10 октября. Обновляется
По состоянию на субботу, 10 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 37,3 млн человек. За минувший день выявлено 358 447 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 73 тыс., в США – 60 тыс., а также в Бразилии – 27 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 256 266 человек. Умерли 4 887 пациентов, выздоровели – 112 570.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,9 млн), Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Главное за 10 октября:
Работники баров и ресторанов устроили перформанс перед шотландским парламентом: насыпали кучи льда под зданием в знак протеста против того, что их заставили закрыться из-за карантина.
Доктор Комаровский считает, что лучшим способом профилактики от коронавируса является футбол.
Испанская ультраправая партия Vox решила подать апелляцию в суд на частичный карантин, введенный в Мадриде.
Правительство Нидерландов предупредило граждан, что им нужно готовиться к новым ограничениям. В стране сообщили о 6504 новых случаях заражения.
Тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от группы риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм, пояснил Евгений Комаровский.
От осложнений COVID-19 умер врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской центральной районной больницы Олег Петренко.
Производитель косметики L'Oreal планирует закрыть некоторые точки розничных продаж в США. В компании связали это с серьезными изменениями в поведении потребителей в условиях пандемии.
Доктор Комаровский пояснил, почему вторая волна пандемии будет намного страшнее первой.
Известный врач Евгений Комаровский заявил, что дети возрастом до 10 лет не могут распространять коронавирус.
В Украине уже на следующей неделе (с 12 октября) могут ужесточить карантин, заявили СМИ.
За прошедшие сутки, 9 октября, в Крыму зарегистрировали наибольшее количество новых случаев заражения с начала пандемии (+157). 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных. Всего на оккупированном полуострове официально зарегистрировано 5710 заболевших.
Германия и Польша ввели новые ограничения в борьбе с COVID-19. Так, немецкие власти решили ограничить часы работы магазинов и баров. В Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах.
Британские ученые считают, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах также могут указывать на коронавирус.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября, могут перенести из-за коронавируса. По его словам, через несколько недель суточный показатель заболеваемости может превысить 10 тысяч человек.
И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет попросил местные органы власти найти возможность организовать на следующие две недели, до 25 октября, дистанционное обучение для детей.
У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского подтвердили заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
Средний показатель загруженности коек, отведенных для госпитализации больных COVID-19, составляет 59,4%. При этом в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях он превышает 70%. Отметим, что норма составляет менее 50%.
Тест на коронавирус Патриарха Кирилла, находящегося на карантине, оказался отрицательным.
В Чехии произошел резкий скачок заражений коронавирусом, за сутки выявлено 8618 случаев. Это уже четвертый рекорд за неделю, сообщает Ceske Noviny. Всего с начала эпидемии выявили 109 374 случая заражения.
По состоянию на 10 октября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 870 человек, 112 случаев зарегистрировано за последние сутки.
В России за минувшие сутки обнаружили 12 846 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Всего в России зафиксировано 1 285 084 случая коронавируса, из них 1 016 202 человека выздоровели, 22 454 – умерли.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально подтверждены 256 266 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5728 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 4887 человек (+108 за сутки), а 112 570 пациентов (+1920) полностью побороли болезнь.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал проблему с очередями на ПЦР-тестирование на коронавирус в Украине. Он рассказал, как "выкручиваются".
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и другими острыми респираторными заболеваниями в Украине будет ухудшаться, поэтому к этому должны быть готовы как больницы, так и лаборатории. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.
Костюмы на тему коронавируса стали трендом перед Хэллоуином 2020.
У большинства пациентов, которые скончались от COVID-19, в мозге обнаружены следы вируса. К такому выводу пришли медики из Университетской клиники Гaмбург-Эппендорф в Германии, исследовав тела 43 человек возрастом от 51 до 94 лет.
Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество коек с подведенным кислородом для лечения пациентов с COVID-19 до 50-51 тысяч, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Сейчас таких насчитывается 37 тысяч.
В Харьковской области с начала учебного года коронавирусом заболели 117 учеников и 123 учителя, сообщила директор областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота.
Бельгийские эксперты в области вирусологии объявили в пятницу о зафиксированном рекордном количестве заражений коронавирусом в стране – более 5,7 тысяч.
"Небывалая цифра со времени окончания первой волны (пандемии)", – приводит их слова "Интерфакс-Украина".