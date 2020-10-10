В мире установлен третий подряд рекорд по новым больным COVID-19: статистика на 10 октября. Обновляется

По состоянию на субботу, 10 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 37,3 млн человек. За минувший день выявлено 358 447 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 73 тыс., в США – 60 тыс., а также в Бразилии – 27 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28 млн пациентов.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 256 266 человек. Умерли 4 887 пациентов, выздоровели – 112 570 .

Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,9 млн), Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

Главное за 10 октября: