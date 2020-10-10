В мире установлен третий подряд рекорд по новым больным COVID-19: статистика на 10 октября. Обновляется
По состоянию на субботу, 10 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 37,1 млн человек. За минувший день выявлено 358 447 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 73 тыс., в США – 60 тыс., а также в Бразилии – 27 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 27,8 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 250 538 человек. Умерли 4 779 пациентов, выздоровели – 110 650.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,8 млн), Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Главное за 10 октября:
У большинства пациентов, которые скончались от COVID-19, в мозге обнаружены следы вируса. К такому выводу пришли медики из Университетской клиники Гaмбург-Эппендорф в Германии, исследовав тела 43 человек возрастом от 51 до 94 лет.
Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество коек с подведенным кислородом для лечения пациентов с COVID-19 до 50-51 тысяч, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Сейчас таких насчитывается 37 тысяч.
В Харьковской области с начала учебного года коронавирусом заболели 117 учеников и 123 учителя, сообщила директор областного лабораторного центра Минздрава Любовь Махота.
Бельгийские эксперты в области вирусологии объявили в пятницу о зафиксированном рекордном количестве заражений коронавирусом в стране – более 5,7 тысяч.
"Небывалая цифра со времени окончания первой волны (пандемии)", – приводит их слова "Интерфакс-Украина".