В мире установлен рекорд заражения COVID-19 в 478 тысяч человек за сутки: статистика на 23 октября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 23 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41,9 млн человек. За прошедшие сутки выявлено 478 132 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.
Больше всего больных COVID-19 22 октября было зафиксировано в США – 74 тыс., в Индии – 54 тыс., а также в Бразилии – почти 32 тысячи. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,1 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 322 879 человек. Умерли 6 043 пациента, выздоровели – 134 898.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,6 млн), Индия (7,7 млн) и Бразилия (более чем 5,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе вакцину от COVID-19, которую разрабатывают отечественные ученые.
Главное за 23 октября:
В странах Европы обнаружили более 217 тыс. случаев заражения коронавирусом. В целом с начала пандемии в регионе зафиксировали почти 8 млн фактов инфицирования COVID-19.
Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов с Джо Байденом заверил, что американская вакцина от коронавируса будет готова в течение недель.