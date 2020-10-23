В мире установлен рекорд заражения COVID-19 в 478 тысяч человек за сутки: статистика на 23 октября. Обновляется

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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Коронавирусом в мире заразились почти 42 млн человек

По состоянию на пятницу, 23 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 41,9 млн человек. За прошедшие сутки выявлено 478 132 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.

Больше всего больных COVID-19 22 октября было зафиксировано в США – 74 тыс., в Индии – 54 тыс., а также в Бразилии – почти 32 тысячи. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,1 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с COVID-19 в мире
Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 322 879 человек. Умерли 6 043 пациента, выздоровели – 134 898.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,6 млн), Индия (7,7 млн) и Бразилия (более чем 5,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе вакцину от COVID-19, которую разрабатывают отечественные ученые.​​​​​​

Уровень заболеваемости COVID-19 в регионах
Ситуация с коронавирусом в Украине

​​​​​​Главное за 23 октября:​​​​​​​

  • В странах Европы обнаружили более 217 тыс. случаев заражения коронавирусом. В целом с начала пандемии в регионе зафиксировали почти 8 млн фактов инфицирования COVID-19.

  • Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов с Джо Байденом заверил, что американская вакцина от коронавируса будет готова в течение недель.

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