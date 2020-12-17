В мире установлен рекорд по смертности и заболеваемости COVID-19

Карина Бондаренко Мир 06:57, 17.12.2020 Обновлено: 08:14, 17.12.2020

За минувшие сутки, 16 декабря, в мире зарегистрировали рекордное количество зараженных и смертей от коронавируса.

Так, заразились 714 908 человек, летальных случаев – 13 446. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 246 тыс., Бразилии – 68 тыс. и Турции – 29 тыс. Наибольшее количество смертей зафиксировали в США – 3 486, Бразилии – 968 и Мексике – 801.

Коронавирус в мире.
worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий дал совет, какие анализы нужно сдать после перенесенной коронавирусной инфекции.

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Мир

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