В мире установлен рекорд по смертности и заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки, 16 декабря, в мире зарегистрировали рекордное количество зараженных и смертей от коронавируса.

Так, заразились 714 908 человек, летальных случаев – 13 446. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 246 тыс., Бразилии – 68 тыс. и Турции – 29 тыс. Наибольшее количество смертей зафиксировали в США – 3 486, Бразилии – 968 и Мексике – 801.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий дал совет, какие анализы нужно сдать после перенесенной коронавирусной инфекции.