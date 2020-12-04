В мире установлен рекорд по смертности и заболеваемости COVID-19

Карина Бондаренко Мир 07:27, 4.12.2020 Обновлено: 08:08, 4.12.2020

За минувшие сутки, 3 декабря, коронавирусом в мире заразились рекордные 678 713 человек. Также было зафиксировано 12 679 смертей от COVID-19 – наибольшее количество с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Всего в мире коронавирус обнаружили у более чем 65,5 млн человек, летальных случаев – 1,5 млн.

Среди стран Европы лидерами рейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Италия, Германия, Великобритания, Польша и Украина – на 10-м месте.

Коронавирус в мире.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцина от коронавируса компании Moderna может обеспечить иммунитет минимум на три месяца. В ходе исследования ученые изучили иммунный ответ 34 человек разного возраста.

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