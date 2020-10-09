В мире установлен рекорд новых заражений COVID-19: статистика на 9 октября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 9 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 36,7 млн человек. За минувший день выявлено 348 630 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 70 тыс., в США – 56 тыс., а также в Бразилии – 27 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 27,6 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 244 734 человека. Умерли 4690 пациентов, выздоровели – 108 233 .

Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,8 млн), Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

В нескольких Европейских странах зафиксированы рекордные показатели новых случаев заболевания коронавирусом. Речь идет о Германии, Нидерландах, Чехии, Бельгии, Швеции, Италии, Польше.

Главное за 9 октября: