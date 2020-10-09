В мире установлен рекорд новых заражений COVID-19: статистика на 9 октября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 9 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 36,7 млн человек. За минувший день выявлено 348 630 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 70 тыс., в США – 56 тыс., а также в Бразилии – 27 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 27,6 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 244 734 человека. Умерли 4690 пациентов, выздоровели – 108 233.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,8 млн), Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
В нескольких Европейских странах зафиксированы рекордные показатели новых случаев заболевания коронавирусом. Речь идет о Германии, Нидерландах, Чехии, Бельгии, Швеции, Италии, Польше.
Главное за 9 октября:
Преподаватель одного из хмельницких вузов, писатель Богдан Теленько заплатил около 30 тысяч гривен за лечение от коронавируса, пока находился в стационаре. Он заявил, что власти дурят украинцев, когда говорят о бесплатном лечении.
По данным главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, с начала эпидемии коронавируса в Украине инфицировались 17 тысяч медицинских работников. Из них более 700 обратились по страховке, двум установили третью группу инвалидности.
Народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина заявила, что власть скрывает правду о загруженности коек в украинских больницах из-за приближения местных выборов. По ее словам, мест нет, а людей отправляют домой и не дают лечиться в больницах.