В мире установлен рекорд по новым больным COVID-19: статистика на 17 октября. Обновляется
По состоянию на субботу, 17 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 39,5 млн человек. За минувший день выявлено 413 206 новых инфицированных, что стало рекордом с начала пандемии..
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 71 тыс., в США – 65 тыс., а также в Бразилии – 30 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,6 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразился 287 231 человек. Умерли 5 408 пациентов, выздоровели – 121 919.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,2 млн), Индия (свыше 7,3 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Главное за 17 октября:
Только в двух областях Украины зафиксировано меньше 100 случаев коронавируса за сутки – в Кировоградской (44) и Запорожской (97).
Британские медики в ходе нового исследования пришли к выводу, что одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом приводит к обострению патологических процессов, а это в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.
В ВОЗ заявили, что единственным препаратом, эффективность которого при лечении больных с тяжелой формой COVID-19 доказана, является дексаметазон.
Еще 56 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 5906 человек. Накануне сообщалось о 54 умерших.
Бельгийский комитет по согласованию, который объединяет руководителей федеральных и региональных властей, в связи с усилением пандемии COVID-19 принял решение ввести комендантский час на всей территории страны. Кроме того, с 19 октября закрываются рестораны и кафе по всей территории страны.
В больницах Киева для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2781 койко-место, из которых 800 являются свободными. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.