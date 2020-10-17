В мире установлен рекорд по новым больным COVID-19: статистика на 17 октября. Обновляется

По состоянию на субботу, 17 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 39,5 млн человек. За минувший день выявлено 413 206 новых инфицированных, что стало рекордом с начала пандемии..

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 71 тыс., в США – 65 тыс., а также в Бразилии – 30 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,6 млн пациентов.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 287 231 человек. Умерли 5 408 пациентов, выздоровели – 121 919 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,2 млн), Индия (свыше 7,3 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Главное за 17 октября: