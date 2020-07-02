В мире установили антирекорд по COVID-19: статистика на 2 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко Мир 06:38, 2.07.2020 Обновлено: 07:25, 2.07.2020

По состоянию на четверг, 2 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 10,8 млн. За предыдущие сутки было выявлено 196,9 тыс. новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 51 тыс., Бразилии – 44,8 тыс., а также Индии – 19,4 тыс.

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Коронавирусом заразились более 10,8 млн
Антирейтинг стран по коронавирусу

Что важно знать об атаке коронавируса:

Карта распространения коронавируса в Украине
Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Главное за 2 июля:

07:25 – Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, которые прибывают из Украины. Это также касается сухопутного транспорта.

06:24 – По словам медика, количество инфицированных коронавирусом в Украине может превышать миллион человек.

05:30 – Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ежедневной статистики смертности по Украине нет и ввести ее невозможно.

02:45 – Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии COVID-19. Она требует немедленно прекратить боевые действия во всех мировых конфликтах, что касается и агрессии России в Украине.

01:09 – Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, инициированную Эстонией и Сингапуром. Также Киев призвал другие страны объединить свои усилия для повышения безопасности киберпространства на фоне вызовов пандемии.

1:03 – На Буковине диагностировали 44 новых случая заражения во время лабораторного исследования 470 образцов. Вылечились за сутки еще 54 человека.

00:51 – В Нидерландах двух мужчин из городов Амерсфорт и Олдензал приговорили к двум годам тюрьмы каждого за отмывание денег, полученных в результате мошенничества с продажами масок.

00:22 – Некоторым странам с быстрым распространением коронавируса, возможно, придется восстановить жесткий карантин, заявили в ВОЗ.

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