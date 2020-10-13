В мире сообщили о первой смерти от повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах в понедельник, 12 октября, сообщили о первом в мире случае смерти от повторного заражения коронавирусом.

Пожилая 89-летняя женщина имела сопутствующее заболевание – макроглобулинемию Вальденстрема. Это редкий тип рака лейкоцитов, который поддается лечению, но неизлечим, сообщает BNO.

Пациентка прибыла в отделение неотложной помощи в начале 2020 года с лихорадкой и сильным кашлем. Она получила позитивный результат теста на коронавирус и оставалась в госпитале пять дней, после чего ее симптомы полностью исчезли, за исключением постоянной усталости.

Почти два месяца спустя, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у нее поднялась температура, появился кашель и одышка. Когда пациентка была госпитализирована, ее насыщение кислородом составляло 90 процентов, а частота дыхания – 40 вдохов в минуту. У нее снова оказался положительным тест на коронавирус, тогда как тесты на антитела были отрицательными на четвертый и шестой дни.

"На восьмой день состояние больной ухудшилось. Через две недели она умерла", – сообщили лечащие врачи.

Команда исследователей имела доступ к тестовым образцам от обеих инфекций и подтвердила, что генетический состав каждого вируса отличался. Это подтверждает вывод о том, что женщина страдала от повторного заражения коронавирусом.

Отмечается, что на сегодняшний день исследователи подтвердили только 23 случая повторного заражения, но во всех предыдущих случаях пациент выздоровел.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты объяснили, чем отличается кашель при коронавирусе и простуде. Он наблюдается у многих зараженных и является одним из самых ранних признаков COVID-19.