В мире разрабатывают уже 70 вакцин от COVID-19: в ВОЗ заявили о прорыве

Ученые разных стран заявляют о значительных успехах в разработке уже 70 вакцин против нового типа коронавируса COVID-19.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, несколько препаратом в настоящее время проходят испытания на людях. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что больше всего в этих исследованиях продвинулась экспериментальная вакцина от Гонконгской компании CanSino Biologics Inc и Пекинского института биотехнологии. Эти лекарства сейчас проходят второй этап испытаний.

В мире разрабатывают 70 вакцин от коронавируса

Кроме этого, свой метод лечения COVID-19 тестируют на людях и американские фармацевтические компании – Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

В ВОЗ подчеркнули, что фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины на рынок, уже к следующему году. Хотя обычно на это уходит примерно 10-15 лет.

Производители же лекарств пытаются разработать вакцину, которая была бы эффективным средством сдерживания распространения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделен минимум миллион долларов на вакцину от коронавируса. Но при условии, что отечественные исследования будут показывать положительные результаты.