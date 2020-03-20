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21 марта • обновлено в 01:57
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В мире разрабатывают 20 вакцин от коронавируса - ВОЗ

1.9т
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В мире с беспрецедентной скоростью ведутся разработки около 20 вакцин от нового коронавируса COVID-19.

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На данный момент начинаются клинические испытания этих вакцин. Об этом на пресс-конференции заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхоув, передает "Громадське".

Спасение от коронавируса: ВОЗ заявила о разработке 20 вакцин

Pixabay

Она уточнила, что научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют свою работу.

"Пройдет определенное время, прежде чем у нас появится вакцина, которую можно будет использовать, но работы ведутся", – сказала Керхоув

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан уточнил, что беспрецедентная скорость работы по созданию вакцин не скажется на качестве испытаний.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения начала испытания первой вакцины от коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
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