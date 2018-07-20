Все уже высказались по поводу того, что пресс-конференция Трампа в Хельсинки - это его тотальное поражение, как персоны, личности и президента США. Но беда в том, что к сожалению, Трамп потянул за собой весь государственный аппарат. Поначалу казалось, что он не сможет этого сделать. Но спустя полтора года мы видим, что он, имея широкие полномочия, как президент США, имеет реальную возможность влиять на политические институты. Он все равно может увольнять людей, принимать их на работу и те люди вынуждены плясать под его дудку, чтобы не быть уволенными.

Самый яркий пример – Помпео, который по многим вещам не согласен с Трампом, но поскольку является его подчиненным, будучи главой Госдепа, то всячески старается отбелить Трампа. Да и вообще на протяжении всех этих полутора лет, мы видим довольно убогие и смешные попытки непосредственных подчиненных Трампа вечно отбелить его. Он скажет какую-то абсолютную чушь и нелепость, а они должны как-то все это оправдывать и говорить, что он не то имел в виду.

Трамп – это огромная трагедия для США и всего мира потому, что он своими действиями привел к тому, что США окончательно утратили роль ведущего мирового полицейского и координатора. Может быть, на короткое время. Эту роль они вполне эффективно выполняли вплоть до президентства Обамы. Несмотря на все его какие-то ошибки, мы понимаем, что Обама был хранителем традиций политического первенства со стороны США. При Трампе раскол между США и Европой, раскол между США и НАТО, абсолютно безумные войны, непонятна роль США в Сирии, откуда сейчас Трамп хочет выйти и уступить место Москве, которая будет на Ближнем востоке ведущей силой.

Новости Трамп Путину скоро будет не нужен

Получается, что Россия, которая слабее в экономико-военном отношении в 50 раз по сравнению со США и их союзниками, оказывается впереди по ряду ключевых вопросов современного мира и современной глобальной безопасности. Поэтому на нынешний период мы теряем почву. Имею в виду безопасность. Никто сейчас не чувствует себя в безопасности, когда США возглавляются вот таким президентом и таким аппаратом. Так или иначе, Трампа поддерживают немало людей, и кстати видна поддержка среди республиканских парламентариев. Они это делают ради сиюмитной выгоды по большему счету. К большему сожалению, не один Трамп ведет мир и Америку к хаосу. В этом ему помогают те, кто могли бы очень легко его остановить.

Совершенно очевидно, что Трамп не дееспособный человек, некомпетентный и чудовищно не профессиональный. Более ужасного президента на посту США в их истории просто не было.

То, что происходило на саммите между Трампом и Путиным – это страшный позор. Это кстати не мои слова, а слова всех практически серьезных профессионалов. Достаточно почитать новостные ленты любых агентств – все просто в ужасе.

В Америке есть вроде бы все институты, чтобы остановить Трампа, но никто не берется за это. А те, кто могут, я еще раз подчеркну, они думают о своих корпоративных выгодах. Ну, вот республиканцы, например, тему вмешательства России в американские выборы все время пытаются как-то замылить. Тогда им пришлось бы признать, что их этот республиканский кандидат победил благодаря России. И в этом большая трагедия.

Новости России все сошло с рук на чемпионате мира

Мы же видим, что произошло: место международного полицейского освободилось. Полная рассинхронизация органов власти, отдельные конгрессмены говорят что-то свое, в одной палате одно говорят, в другой – другое, спецслужбы вообще свое говорят. Нету единства.

Как мне, так происходит катастрофа. Просто-напросто Запад на самом деле проигрывает России. Но если посмотреть на общую картину, то это просто полный развал структуры, которая более-менее слажено действовала еще недавно.

С другой стороны – всего этого следовало ожидать потому, что расхождения накапливались годами. Во времена Советского Союза Запад был един и четко понимал, кто враг. Сейчас же Россия проникла туда со своими деньгами и Запад стал расколот. Он был расколот задолго еще до аннексии Крыма. Задолго до этого закрывали глаза на российскую мафию, а она очень плотно проникла в американские и европейские структуры.

И когда пришло время и случился час Х, оказалось, что Европу-то некому защищать. Потому что сама Европа была поражена мафиозной русской болезнью. Даже после отравления Скрипалей, после явного фактически военного нападения России на Британию, страны-члена НАТО, английская команда поехала на этот позорнейшей чемпионат мира, туда помчались фанаты, чиновники и даже Макрон. Всему есть цена, и эта цена будет уплачена.