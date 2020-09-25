В мире прибавилось почти 315 тыс. зараженных коронавирусом: статистика на 24 сентября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 25 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 32,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 314 855 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 85 тыс., в США – 45 тыс., а также в Бразилии – 32 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 987 тыс. человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 188 106 человек. Умерли 3757 пациентов, выздоровели – 83 458.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,1 млн), Индия (больше 5,7 млн) и Бразилия (более 4,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко озвучил возможные сроки начала локдауна Украины из-за COVID-19.
Главное за 25 сентября:
Исследователи из больницы Хьюстона (США) сообщили, что первое исследование по анализу структуры нового коронавируса от двух волн инфекции в крупном городе показало, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.
В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом. Подтверждено 6 634 новых пациентов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал провал борьбы с коронавирусом, который "вышел из-под контроля".
Для городов Тернополь и Бережаны, которые попали в "красную" зону карантина, установили ряд ограничений. Они начнут действовать с понедельника, 28 сентября.