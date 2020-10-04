В мире прибавилось почти 300 тысяч зараженных COVID-19: статистика на 4 октября. Обновляется
По состоянию на воскресенье, 4 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 295 235 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 75 тыс., в США – 49 тыс., а также в Бразилии – 24 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 26,1 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 226 462 человека. Умерли 4397 пациентов, выздоровели – 100 107.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,5 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Президент США Дональд Трамп, а также пятый президент Украины Петр Порошенко заразились коронавирусом.
ВОЗ зарегистрировала новые тесты на COVID-19, которые показывают результат через 15-30 минут.
Главное за 4 октября:
В Нью-Йорке (США) планируют закрыть школы и некоторые предприятия в девяти кварталах, в которых произошла вспышка коронавируса, что помешает восстановлению работы города в условиях пандемии, сообщает The New York Times.
В индийском Нью-Дели закрыли до 31 октября школы. Власти национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) приняли решение не открывать учебные заведения до начала ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Семья украинской телеведущей "1+1" Марички Падалко, которая перенесла коронавирус, вновь заболела, на этот раз – ОРВИ. Ведущая считает, что это следствие ослабленного после новой инфекции организма.
Японский дизайнер, создатель бренда Kenzo Кензо Такада 4 октября скончался от последствий коронавируса на 81 году жизни.
Семья врача-терапевта Ивана Венжиновича, который умер от осложнений COVID-19 в Почаеве Тернопольской области, не получит компенсацию из-за его негативного ПЦР-теста.
Внефракционный народный депутат Украины Максим Ефимов заразился коронавирусом.
На фоне коронавируса острый воспалительный синдром (MIS-A), который раньше диагностировали у инфицированных детей, может развиться также и у взрослых. Он может привести к летальному исходу.
В Беларуси на 4 октября выздоровели и выписаны 75 тыс. 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 80 тысяч 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Было проведено 1 млн. 936 тыс. 540 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
В Грузии впервые зарегистрировали более 500 заражений коронавирусом за сутки. Общее количество подтвержденных в стране случаев достигло 8 118, из них уже выздоровели около 4 200.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская сказала, что в Украине начался коллапс с COVID-19 из-за бюрократии.
В рядах ВСУ за минувшие сутки, 3 октября, зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Вооруженных Силах Украины болеет 731 человек. За время пандемии выздоровели – 2455 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляция).
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом болеют 1257 школьников и 2158 педагогов.
В России впервые с 15 мая выявили более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки. В Москве за сутки выявлено 3327 новых заболевших коронавирусом – это максимум с 19 мая.
Турция начала испытания вакцины от коронавирусной болезни на людях. За время пандемии в стране заболели более 320 тысяч человек.
В Киеве по состоянию на 4 октября зафиксировали 24 450 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 407 жителей столицы.
По состоянию на утро 4 октября в Украине официально подтверждены 226 462 случая коронавирусной инфекции. Из них 4140 – обнаружены за прошедшие сутки.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал, что ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине в ноябре может превысить 10 тысяч.
Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19, заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
В четырех странах Европы за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом:
Во Франции выявили 16 972 новых случая болезни – это рекордный показатель с начала эпидемии в этой стране.
В Великобритании за сутки – 12 872 новых случая COVID-19.
В Польше зафиксировали 2 367 случаев инфицирования, что также является антирекордом для этой страны.
Сообщают о рекордном росте заболевания и в Чехии, там обнаружили 3 793 новых случая.
В Черновицкой области с начала пандемии обнаружили 15 123 заражения COVID-19. За последние сутки зафиксировали 157 новых случаев, выздоровели в этот день 49 пациентов.
Большая часть больных коронавирусом, обращающихся за помощью в Киевскую клиническую больницу №4, нуждаются в кислороде.
Второй раз на COVID-19 могут инфицироваться люди, у которых слабый иммунитет, здоровье, кто часто чувствует себя слабым и по жизни болеют вирусными инфекциями.
Лечение украинских туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха в Египте или Турции, должно полностью компенсироваться страховыми компаниями.