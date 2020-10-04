В мире прибавилось почти 300 тысяч зараженных COVID-19: статистика на 4 октября. Обновляется

По состоянию на воскресенье, 4 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 295 235 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 75 тыс., в США – 49 тыс., а также в Бразилии – 24 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 26,1 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 222 322 человека. Умерли 4353 пациента, выздоровели – 98 737 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,5 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Президент США Дональд Трамп, а также пятый президент Украины Петр Порошенко заразились коронавирусом.

ВОЗ зарегистрировала новые тесты на COVID-19, которые показывают результат через 15-30 минут.

Главное за 4 октября:

Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19, заявил, что уже чувствует себя намного лучше.

В четырех странах Европы за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом:

Во Франции выявили 16 972 новых случая болезни – это рекордный показатель с начала эпидемии в этой стране. В Великобритании за сутки – 12 872 новых случая COVID-19. В Польше зафиксировали 2 367 случаев инфицирования, что также является антирекордом для этой страны. Сообщают о рекордном росте заболевания и в Чехии, там обнаружили 3 793 новых случая.