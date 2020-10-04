В мире прибавилось почти 300 тысяч зараженных COVID-19: статистика на 4 октября. Обновляется
По состоянию на воскресенье, 4 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 295 235 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 75 тыс., в США – 49 тыс., а также в Бразилии – 24 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 26,1 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 222 322 человека. Умерли 4353 пациента, выздоровели – 98 737.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,5 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Президент США Дональд Трамп, а также пятый президент Украины Петр Порошенко заразились коронавирусом.
ВОЗ зарегистрировала новые тесты на COVID-19, которые показывают результат через 15-30 минут.
Главное за 4 октября:
Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19, заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
В четырех странах Европы за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом:
Во Франции выявили 16 972 новых случая болезни – это рекордный показатель с начала эпидемии в этой стране.
В Великобритании за сутки – 12 872 новых случая COVID-19.
В Польше зафиксировали 2 367 случаев инфицирования, что также является антирекордом для этой страны.
Сообщают о рекордном росте заболевания и в Чехии, там обнаружили 3 793 новых случая.
В Черновицкой области с начала пандемии обнаружили 15 123 заражения COVID-19. За последние сутки зафиксировали 157 новых случаев, выздоровели в этот день 49 пациентов.
Большая часть больных коронавирусом, обращающихся за помощью в Киевскую клиническую больницу №4, нуждаются в кислороде.
Второй раз на COVID-19 могут инфицироваться люди, у которых слабый иммунитет, здоровье, кто часто чувствует себя слабым и по жизни болеют вирусными инфекциями.
Лечение украинских туристов, заболевших коронавирусом во время отдыха в Египте или Турции, должно полностью компенсироваться страховыми компаниями.