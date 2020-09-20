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В мире прибавилось почти 300 тыс. зараженных COVID-19: статистика на 20 сентября. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
1,0 т.
Коронавирус в мире. Источник: Коллаж

По состоянию на воскресенье, 20 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 30,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 291 222 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 92 тыс., в США – 42 тыс., а также в Бразилии – 30 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 960 тыс. человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заразились более 30,9 млн по всему миру.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 172 712 человек. Умерли 3516 пациентов, выздоровели – 76 754.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,9 млн), Индия (больше 5,3 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

  • Министерство здравоохранения Украины 19 сентября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса.

  • Также Минздрав обновил стандарты оказания помощи при коронавирусе, которые медики должны соблюдать в обязательном порядке.

Главное за 20 сентября:

  • В Москве за сутки скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице Росии умерли 5058 человек с COVID-19.

  • Российские ученые считают, что женщины, переболевшие коронавирусом, могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.

  • В Израиле за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, выявлено 4531 заболевшего.

Коронавирус
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