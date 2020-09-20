В мире прибавилось почти 300 тыс. зараженных COVID-19: статистика на 20 сентября. Обновляется

По состоянию на воскресенье, 20 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 30,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 291 222 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 92 тыс., в США – 42 тыс., а также в Бразилии – 30 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 960 тыс. человек.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 172 712 человек. Умерли 3516 пациентов, выздоровели – 76 754 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,9 млн), Индия (больше 5,3 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

Министерство здравоохранения Украины 19 сентября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса.

Также Минздрав обновил стандарты оказания помощи при коронавирусе, которые медики должны соблюдать в обязательном порядке.

Главное за 20 сентября:

Неправильное использование защитных масок может быть опасным, а больным коронавирусом запрещено носить респираторы.

Эпидемиолог сказал, как предотвратить коллапс с COVID-19 в Украине