В мире прибавилось более 300 тысяч зараженных коронавирусом: статистика на 1 октября. Обновляется
По состоянию на четверг, 1 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 34,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 313 099 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 86 тыс., в США – 40 тыс., а также в Бразилии – 33 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 25,5 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 213 028 человек. Умерли 4193 пациента, выздоровели – 94 443.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,4 млн), Индия (более 6,3 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
В Польше правительство усилило карантин в связи с резким увеличением количества зараженных коронавирусом в течение последних нескольких дней.
Украина вошла в топ-15 мирового рейтинга по больным COVID-19.
Главное за 1 октября:
SARS-CoV-2 может трансформировать свои шипы минимум в 10 различных форм, чтобы проникать в организм и "прятаться" от антител.
В Китае обнаружили следы коронавируса на импортированной из России рыбной продукции, из-за чего ввоз этого товара в страну из РФ ограничили.
Тесты показали коронавирус у лидера политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича.
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве (общее число жертв достигло 5282). Днем ранее в столице РФ умерли 24 инфицированных.
Лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко заболел COVID-19.
В Италии зафиксировано рекордное с апреля новое количество зараженных COVID-19 – 2548, что на 697 больше, чем днем ранее. За день 24 человека умерли, а 1140 выздоровели.
Даже эффективная вакцина против COVID-19 не вернет жизнь людей в норму к весне 2021 года, уверенны эксперты Королевского научного общества.
Власти Германии до следующей недели опубликуют законопроект, который даст жителям страны право выбирать работу из дома, а также урегулирует удаленный режим работы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время количество заболевших COVID-19 в столице РФ может приблизиться к 3 тыс. в сутки.
Польша побила суточный рекорд по количеству выявленных заражений – COVID-19 подтвержден почти у 2 тыс. пациентов. Более 50 регионов страны вынуждены ввести ограничения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк, который заразился коронавирусом, рассказал, что идет на поправку.
В 126 учебных заведениях Киевской области выявлено 141 ученика и 160 учителей, заболевших СOVID-19, сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Гражданам Украины с 1 октября позволили не проходить 10-дневный карантин при въезде в Словению, если у них есть отрицательный тест на коронавирус.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовится 4-5 новых лекарств от коронавируса.
Ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний доктор Евгений Качман назвал опасность COVID-19, которая отличает его от гриппа.
В Чуднове Житомирской области ограничили работу больницы из-за вспышки коронавируса: в заведении заболели 28 медицинских работников.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было как таковой первой волны коронавируса.
В Житомире школу №5 закрыли на карантин из-за заболевания учителей. Около 30 педагогов ушли на больничный и будут проходить тестирование на COVID-19.
За сутки COVID-19 заболело 180 правоохранителей. Всего с начала пандемии зафиксировано 5948 случаев коронавируса среди работников системы МВД, выздоровели 5363 человека, а умерло от осложнений – 16.
В ВСУ зафиксировали рекорд по количеству больных COVID-19.
В ВОЗ сообщили, когда вакцина от COVID-19 появится в Украине.
Ученые из США и Китая обнаружили, что натуральный фермент каталаза может быть эффективным средством от симптомов COVID-19, подавляющим репликацию коронавируса.
Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал графики с динамикой роста количества больных коронавирусом:
По состоянию на 1 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер:
В Украине уже в ближайшие месяцы количество больных коронавирусной инфекцией значительно возрастет – в частности, может колебаться от 7 до 9 тысяч случаев в день. Об этом заявил руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.
В Минздраве объяснили рост числа больных COVID-19 в Украине.
За минувшие сутки, 30 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 377 человек. В Киевской области зафиксировали 140 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 23 155 человек, в области – 9279 зараженных.
По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине официально подтверждены 213 028 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4069 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 4193 человека (+64 за сутки), а 94 443 пациентов (+2083) полностью побороли болезнь.
В Израиле продлили тотальный карантин из-за распространения коронавируса до 14 октября – на три дня дольше, чем планировалось ранее.
Ученые из Гарвардской медицинской школы в США сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов. Выяснилось, что COVID-19 опаснее, чем "испанка".
Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что не будет делать прививку против коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной. Также Маск рассказал, что не обеспокоен выявлением в США более 7 млн случаев коронавируса, поскольку "все люди умирают".
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что показатель госпитализации инфицированных коронавирусом в стране приближается к рекордному показателю.
Руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал основателя Microsoft Билла Гейтса "тупицей". Спор возник из-за коронавируса. Гейтс обвинил Маска в несерьезном отношении к пандемии.
В ответ на это изобретатель обозвал миллиардера, отметив, что производит оборудование для вакцинации той компании, в которую инвестирует глава Microsoft, пишет The New York Times.
Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 примерно через две недели. При этом максимальное количество зараженных не будет превышать 9 000, убеждена эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Москве за сутки от коронавируса скончались 24 человека. Обще количество летальных случаев в городе уже достигло 5254, сообщает оперативный штаб.