В мире прибавилось более 300 тыс. зараженных коронавирусом: статистика на 7 октября. Обновляется
По состоянию на среду, 7 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 36 млн человек. За минувшие сутки выявлено 311 613 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 72 тыс., в США – 43 тыс., а также в Бразилии – 30 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 27,1 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 234 584 человека. Умерли 4520 пациентов, выздоровели – 103 401.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,7 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что вакцина от коронавируса появится уже к концу 2020 года.
В Минздраве рассказали о правилах по недопущению распространения коронавируса, которые должны соблюдать украинцы во время местных выборов 25 октября, а также о том, как смогут проголосовать больные COVID-19.
Главное за 7 октября:
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 11-й летальный случай коронавируса. Кроме того, заразились еще 63 военнослужащих. Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Главный советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер и пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни получили положительные результаты анализа на COVID-19.
В Берлине (Германия) снова ввели жесткие ограничения из-за роста больных коронавирусом. Власти запретили работу магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время, а также ограничили число посетителей частных мероприятий. Новые правила будут действовать до 31 октября, сообщает Berliner Morgenpost.
Коронавирусом в Харьковской области за прошедшие сутки, 6 октября, заразилось рекордное количество человек – 685. Всего COVID-19 в регионе инфицированы уже 22 136 человек.
По состоянию на утро среды, 7 октября, в Украине официально подтверждено 239 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 4597 человек (+77 за сутки), а 105 970 пациентов (+2569) полностью побороли болезнь.
В Великобритании потеряли данные о более чем 15 тысячах заражения коронавирусом из-за того, что вели учет в программе Excel. Каждый случай заносили в отдельный столбец, и в какой-то момент они закончились, пишет Daily Mail.
В нескольких районах Нью-Йорка (США) 6 октября школы закрыли на карантин из-за роста новых заболевших коронавирусом. Как сообщают американские СМИ, частные и государственные образовательные учреждения закрылись минимум на две недели. Мэр города Билл де Блазио заявил, что наступил "критический момент" в борьбе с инфекцией.
Руководство Пентагона ушло на карантин из-за коронавируса. Положительный тест на COVID-19 получил командующий Береговой охраны Чарльз Рэй, сообщили в министерстве обороны США.
Президент США Дональд Трамп, который все еще болеет коронавирусом, планирует лично принять участие в дебатах с Джо Байденом, запланированных на 15 октября. При этом кандидат от Демократической партии заявил, что проведение следующего раунда предвыборных дебатов необходимо пересмотреть.
В США мужчина дважды переболел коронавирусом, при этом каждый раз у него были разные симптомы.
В мире количество заражений коронавирусом уже превысило 36 млн человек. При этом 27,1 млн пациентов выздоровели и более миллиона скончались.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что за все время пандемии коронавирус был обнаружен у 52 нардепов. Сейчас болеют 22 парламентария.
В Краматорске от осложнений коронавируса умер врач-кардиолог Олег Марченко.
Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава государства чувствует себя хорошо. Президент болеет коронавирусом, 2 октября его госпитализировали, а 6 октября – выписали из госпиталя.