В мире прибавилось более 300 тыс. зараженных коронавирусом: статистика на 7 октября. Обновляется
По состоянию на среду, 7 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 36 млн человек. За минувшие сутки выявлено 311 613 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 72 тыс., в США – 43 тыс., а также в Бразилии – 30 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 27,1 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 234 584 человека. Умерли 4520 пациентов, выздоровели – 103 401.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,6 млн), Индия (6,7 млн) и Бразилия (4,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что вакцина от коронавируса появится уже к концу 2020 года.
В Минздраве рассказали о правилах по недопущению распространения коронавируса, которые должны соблюдать украинцы во время местных выборов 25 октября, а также о том, как смогут проголосовать больные COVID-19.
Главное за 7 октября:
Во всем мире количество заражений коронавирусом уже превысило 36 млн человек. При этом 27,1 млн пациентов выздоровели и более миллиона скончались.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что за все время пандемии коронавирус был обнаружен у 52 нардепов. Сейчас болеют 22 парламентария.
В Краматорске от осложнений коронавируса умер врач-кардиолог Олег Марченко.
Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава государства чувствует себя хорошо. Президент болеет коронавирусом, 2 октября его госпитализировали, а 6 октября – выписали из госпиталя.