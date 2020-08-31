В мире появился новый штамм COVID-19, который заразнее в 10 раз

В Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса D614G, который в 10 раз более заразен.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он был идентифицирован еще в феврале и циркулировал в Европе и Америке, пишет Daily Mail.

Опасный штамм коронавируса обнаружили в стране на фоне роста числа заболеваний. По данным министерства здравоохранения, в воскресенье, 30 августа, COVID-19 заболели 2 858 человек. Это ниже рекордного показателя в предыдущий день (3308), но выше среднего дневного показателя за последний месяц.

По словам заместителя главы Минздрава Херавати Судойо, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли новый штамм коронавируса причиной недавнего роста числа случаев заболевания.

С начала пандемии в Индонезии зарегистрировали 172 053 случая коронавируса, из них летальных – 7 343, выздоровели 124 185 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, китайские ученые подтвердили, что COVID-19 может распространяться через канализацию. Для этого провели необычный эксперимент.