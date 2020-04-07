В мире от коронавируса выздоровели уже более 300 тысяч человек

Во всем мире от коронавируса COVID-19 уже выздоровели более 300 тысяч человек.

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По состоянию на 21:00 вторника, 7 апреля, инфекцию побороли 300 739 человек.

Больше всего выздоровевших в Китае – 77 167. Далее расположились Испания – 43 208, Германия – 36 081, Иран – 27 039, Италия – 24 392.

Инфицированными остаются 1 028 432 человека, из которых 47 834 (5%) – в тяжелом или критическом состоянии.

Всего коронавирусом заразились 1 410 185 человек, скончались – 81 014.

На первом месте по количеству зараженных остаются США – 386 194. Затем идет Испания – 140 511, Италия – 135 586, Франция – 109 069 и Германия – 106 504.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19.

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