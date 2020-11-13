В мире от коронавируса умерли почти 1,3 млн человек: статистика на 13 ноября. Обновляется
Состоянием на пятницу, 13 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 53 млн человек. За минувший день выявлено более 643 тысяч новых зараженных.
От вируса в мире умерли почти 1,3 млн пациентов, а побороли болезнь – более 37 млн. Больше всего новых инфицированных обнаружили в США – 162 тысяч, Индии – 44 тысяч и Италии – 38 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 500 865 человек. Умерли 9 145 пациентов, выздоровели – 227 694.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (10,9 млн), Индия (8,8 млн) и Бразилия (5,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.
Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября, но ряд городов отказались его вводить.
Главное за 13 ноября:
Правительство Эстонии распорядилось ввести с понедельника, 16 ноября, дополнительные ограничения с целью предотвратить распространение коронавируса.
В Италии третий день подряд фиксируют рекордный с 6 апреля показатель суточной смертности среди людей с коронавирусом – за последние 24 часа скончались 636 инфицированных, сообщает Минздрав страны. Это на 13 случаев больше по сравнению с показателем накануне, который также считался рекордным.