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6 апреля • обновлено в 19:07
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В мире от коронавируса скончались более 70 тысяч человек. Статистика

1.2т
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В мире от коронавируса скончались уже более 70 тысяч человек. Самые большие потери несут Италия, Испания и США.

Согласно официальным данным, состоянием на вечер 6 апреля количество инфицированных составляет почти 1,3 миллиона человек. Из них уже вылечились 272 тысячи.

Коронавирус. Статистика

Коронавирус. Статистика

В первой десятке стран по количеству случаев COVID-19 идут также Германия, Франция, Китай, Иран, Великобритания, Турция и Швейцария.

  • США: 339 тысяч инфицированных, почти 10 тысяч смертей

  • Испания: 135 тысяч инфицированных, более 13 тысяч смертей

  • Италия: 128 тысяч инфицированных, почти 16 тысяч смертей

  • Германия: 100 тысяч инфицированных, более 1 600 смертей

  • Франция: 92 тысячи инфицированных, более 8 тысяч смертей

  • Китай: 81 тысяча инфицированных, более 3 300 смертей

  • Иран: 60 тысяч инфицированных, более 3 700 смертей

  • Великобритания: 47 тысяч инфицированных, почти 5 тысяч смертей

  • Турция: 27 тысяч инфицированных, почти 600 смертей

  • Швейцария: 21 тысяча инфицированных, более 700 смертей

Коронавирус. Статистика

Коронавирус. Статистика

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавируса. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,28 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

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