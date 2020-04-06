В мире от коронавируса скончались уже более 70 тысяч человек. Самые большие потери несут Италия, Испания и США.
Согласно официальным данным, состоянием на вечер 6 апреля количество инфицированных составляет почти 1,3 миллиона человек. Из них уже вылечились 272 тысячи.
Коронавирус. Статистика
В первой десятке стран по количеству случаев COVID-19 идут также Германия, Франция, Китай, Иран, Великобритания, Турция и Швейцария.
США: 339 тысяч инфицированных, почти 10 тысяч смертей
Испания: 135 тысяч инфицированных, более 13 тысяч смертей
Италия: 128 тысяч инфицированных, почти 16 тысяч смертей
Германия: 100 тысяч инфицированных, более 1 600 смертей
Франция: 92 тысячи инфицированных, более 8 тысяч смертей
Китай: 81 тысяча инфицированных, более 3 300 смертей
Иран: 60 тысяч инфицированных, более 3 700 смертей
Великобритания: 47 тысяч инфицированных, почти 5 тысяч смертей
Турция: 27 тысяч инфицированных, почти 600 смертей
Швейцария: 21 тысяча инфицированных, более 700 смертей
Коронавирус. Статистика
Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавируса. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.
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