В мире от коронавируса скончались уже более 70 тысяч человек. Самые большие потери несут Италия, Испания и США.

Согласно официальным данным, состоянием на вечер 6 апреля количество инфицированных составляет почти 1,3 миллиона человек. Из них уже вылечились 272 тысячи.

Коронавирус. Статистика

В первой десятке стран по количеству случаев COVID-19 идут также Германия, Франция, Китай, Иран, Великобритания, Турция и Швейцария.

США : 339 тысяч инфицированных, почти 10 тысяч смертей

Испания : 135 тысяч инфицированных, более 13 тысяч смертей

Италия : 128 тысяч инфицированных, почти 16 тысяч смертей

Германия : 100 тысяч инфицированных, более 1 600 смертей

Франция : 92 тысячи инфицированных, более 8 тысяч смертей

Китай : 81 тысяча инфицированных, более 3 300 смертей

Иран : 60 тысяч инфицированных, более 3 700 смертей

Великобритания : 47 тысяч инфицированных, почти 5 тысяч смертей

Турция : 27 тысяч инфицированных, почти 600 смертей

Швейцария: 21 тысяча инфицированных, более 700 смертей

Коронавирус. Статистика

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавируса. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

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