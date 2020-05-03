В мире до сих пор практикуют женское обрезание: как и для чего издеваются над телом
Правительство Судана ввело уголовную ответственность за операции по обрезанию женских половых органов. Однако практика женского обрезания все еще распространена в более чем 30 странах Африки, Ближнего Востока и Азии.
Как сообщает New York Times, в Судане отныне за проведение подобных операций как в медучреждениях, так и за их пределами, грозит три года лишения свободы и штраф.
По оценкам ООН, от женского обрезания пострадали 90% суданских женщин и девушек. Всего в мире более 200 млн ныне живущих женщин и девушек подверглись этой варварской традиции.
Женское обрезание – это полное или частичное удаление клитора, внутренних половых губ, удаление части или всех наружных половых органов, сшивание или сужение влагалищного отверстия.
Оно не является религиозной традицией, хотя и проводится в основном в исламских странах. Также известно, что такие операции практиковались в древнем Египте и империи Инков, в викторианской Англии и Новом Свете.
Причинами, по которым девочкам от 5 до 14 лет делали обрезание, называли "лечение" от мастурбации, защиту от внебрачных связей, сохранение девственности до свадьбы.
Обычно такие операции проводят врачи-знахари в антисанитарных условиях. Но были и известные гинекологи в развитых странах, практиковавшие удаление женских половых органов.
Какими процедурами калечат женщин
Клитордектомия – когда частично или полностью удаляют клитор.
Иссечение – частичное или полное удаление клитора и половых губ.
Инфибуляция – когда сужают отверстие влагалища через создание покровного уплотнения, которое образуется путем вырезания и репозиции минорных половых или половых губ (иногда путем сшивания).
Другие процедуры для женских половых органов в немедицинских целях: уколы, прокалывание, надрезание, выскабливание и прижигание области гениталий.
Какие последствия женского обрезания
сильная боль;
кровоизлияние;
отек тканей половых органов;
лихорадка;
инфекции, например, столбняк;
проблемы с мочеиспусканием;
проблемы с заживлением ран;
травма окружающей половой ткани;
смерть.
Какие проблемы могут сопутствовать женщине всю жизнь
проблемы менструального цикла;
проблемы с мочеиспусканием;
проблемы в сексуальной жизни;
повышенный риск осложнений родов и даже смерти новорожденного;
психологические проблемы.
Ранее OBOZREVATEL писал, что фонд "Правовая инициатива" представил шокирующий отчет о женском обрезании.