В мире COVID-19 заразились почти 40 млн человек: статистика на 18 октября. Обновляется
Состоянием на воскресенье, 18 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 40 млн человек. За минувший день выявлено почти 372,7 тысяч новых инфицированных. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,8 млн пациентов.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 72 тысячи и в США – 54 тыс. В тройку лидеров ворвалась Франция – 32 тысячи.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразился 293 641 человек. Умерли 5 517 пациентов, выздоровели – 124 113.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,3 млн), Индия (почти 7,5 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Главное за 18 октября:
Бельгийский комитет по согласованию, который объединяет руководителей федеральных и региональных властей, в связи с усилением пандемии COVID-19 принял решение ввести комендантский час на всей территории страны. Кроме того, с 19 октября закрываются рестораны и кафе по всей территории страны.
В больницах Киева для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2781 койко-место, из которых 800 являются свободными. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.