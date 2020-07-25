В мире COVID-19 заразились почти 16 млн человек: статистика на 25 июля. Постоянно обновляется

Состоянием на утро 25 июля, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 16 млн человек. Всего от осложнений от болезни скончались почти 643 тысяч пациентов.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в США – 78 тысяч, Бразилии – 58 тысяч и Индии – 49 тысяч. При этом лидером по количеству новых летальных случаев стала Бразилия – 1178, Штаты –1141 и Индия –761.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразился 62 823 человек. Умер 1571 пациент, выздоровели – 34 886.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (4,3 млн), Бразилия (2,4 млн) и Индия (больше 1,3 млн).

Вакцина против COVID-19 может появиться уже к концу 2020 года по цене 2,5 евро (80 грн).

Главное за 25 июля:

03:55 – За сутки на Ривненщине зафиксировано 120 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заразились 5542 человека.

01:33 – За последние сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом, общее число умерших в столице РФ достигло 4389.

00:19 – Совет Европейского Союза утвердил правила для минимизации риска заражения коронавирусом при трансграничных путешествиях.