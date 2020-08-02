В мире COVID-19 заразились более 18 млн человек: статистика на 2 августа. Постоянно обновляется

Марина Лисничук Мир 07:05, 2.08.2020 Обновлено: 07:11, 2.08.2020

По состоянию на воскресенье, 2 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились больше 18 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено почти 250 тысяч новых инфицированных.

Ученые разных стран обещают появления вакцины от COVID-19 к концу года. Однако ВОЗ бьет тривогу из-за пандемии, отмечая, что всего лишь за последние три дня вирус поразил около миллиона жителей планеты.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом в мире заразились больше 18 млн человек
(worldometers.info)
Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире
(worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразились 71 056 человек. Умерли 1709 пациентов, выздоровели – 39 308.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,7 млн), Бразилия (свыше 2,7 млн) и Индия (1,7 млн).

  • Украину разделили на четыре карантинные зоны – "зеленую", "оранжевую", "желтую" и "красную".

Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)
Антирейтинг по заболеваемости коронавирусом в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 2 августа:

07:00 – Среди 18 миллионов случаев коронавируса по состоянию на 2 августа, 688 тысяч – летальные. Также 11 миллионов 325 тысяч больных вылечились. Только за последние сутки в мире зафиксировали 246,5 тысячи новых случаев заболевания COVID-19.

06:00 – Воскресенье, 2 августа, – 235-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 145-й – с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

04:00 – Врач-инфекционист Евгения Менжулина говорит, что изменения в протоколе лечения COVID-19, введенные в Украине, не приведут к существенному улучшению ситуации.

03:00 – Украина не будет последней страной в очереди на получение вакцины от коронавируса, утверждает вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

02:00 – Количество случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 2,7 млн человек. При этом почти 1,9 млн пациентов выздоровели и более 93 тыс. скончались.

01:00 – Вспышка пандемии коронавируса по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, заявили в ВОЗ.

00:30 – Власти Москвы решили вернуть штрафы для тех, кто не носит маски, пишет "Медуза".

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