В мире – более 300 тыс. новых зараженных коронавирусом: статистика на 18 сентября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:28, 18.09.2020

По состоянию на пятницу, 18 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 30,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 309 054 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 96 тыс., в США – 46 тыс., а также в Бразилии – 35 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 950 тыс. человек.

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Заразились более 30,3 млн.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 166 244 человек. Умерли 3400 пациентов, выздоровели – 73 913.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,8 млн), Индия (больше 5,2 млн) и Бразилия (более 4,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

  • Глава Минздрава Максим Степанов озвучил новые правила отнесения регионов к "красной" зоне и рассказал, как они повлияют на работу школ и детсадов.

  • Вирусолог сказал, как долго переболевший COVID-19 опасен для окружающих.

Главное за 18 сентября:

02:01 – Во Франции зафиксирован новый "рекорд" заболеваемости коронавирусом за сутки – 10 593. Всего с начала пандемии заразился 415 481 человек.

01:12 – В Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились еще 153 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Всего в регионе уже 12 793 случая заболевания, 7 468 пациентов выздоровели.

00:00 – В Боливии проводят масштабную кампанию по легализации диоксида хлора в качестве лекарства от коронавируса, несмотря на множественные случаи отравления в стране, один человек уже скончался.

Парламент даже принял соответствующий закон. Защитники вещества называют его "чудо-минеральным раствором" (MMS), который может лечить любую болезнь, однако они не приводят никаких доказательств этому.

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