В мире – более 230 тыс. новых больных COVID-19: статистика на 22 сентября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:15, 22.09.2020

По состоянию на вторник, 22 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 31,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 230 853 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 74 тыс., в США – 36 тыс., а также в Бразилии – 15 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 969 тыс. человек.

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Коронавирус в мире.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 178 353 человека. Умерли 3583 пациента, выздоровели – 78 184.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7 млн), Индия (больше 5,5 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

  • В регионах Украины, которые вошли в "красные" карантинные зоны, установлены новые ограничения.

Главное за 22 сентября:

  • На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) "по ошибке" опубликовали обновленные рекомендации, в которых говорилось, что коронавирус передается по воздуху. Новые данные были обнародованы в пятницу, 18 сентября, но уже 21 сентября их удалили.

  • Основатель одного из крупнейших фондов помощи военнослужащим Виталий Дейнега считает, что зимой Украину ждет новая вспышка коронавируса. Он высказал мнение, что нынешние показатели заболеваемости – это только начало и в стране будет новая волна локдаунов.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус на 14-й день, если у человека после самоизоляции отсутствуют симптомы. Это сделано, чтобы разгрузить лаборатории и сократить очереди на тесты.

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