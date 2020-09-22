В мире – более 230 тыс. новых больных COVID-19: статистика на 22 сентября. Обновляется

По состоянию на вторник, 22 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 31,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 230 853 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 74 тыс., в США – 36 тыс., а также в Бразилии – 15 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 969 тыс. человек.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 178 353 человека. Умерли 3583 пациента, выздоровели – 78 184 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7 млн), Индия (больше 5,5 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

В регионах Украины, которые вошли в "красные" карантинные зоны, установлены новые ограничения.

Главное за 22 сентября: