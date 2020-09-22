В мире – более 230 тыс. новых больных COVID-19: статистика на 22 сентября. Обновляется

По состоянию на вторник, 22 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 31,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 230 853 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 74 тыс., в США – 36 тыс., а также в Бразилии – 15 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 969 тыс. человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 178 353 человека. Умерли 3583 пациента, выздоровели – 78 184.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7 млн), Индия (больше 5,5 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
В регионах Украины, которые вошли в "красные" карантинные зоны, установлены новые ограничения.
Главное за 22 сентября:
На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) "по ошибке" опубликовали обновленные рекомендации, в которых говорилось, что коронавирус передается по воздуху. Новые данные были обнародованы в пятницу, 18 сентября, но уже 21 сентября их удалили.
Основатель одного из крупнейших фондов помощи военнослужащим Виталий Дейнега считает, что зимой Украину ждет новая вспышка коронавируса. Он высказал мнение, что нынешние показатели заболеваемости – это только начало и в стране будет новая волна локдаунов.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус на 14-й день, если у человека после самоизоляции отсутствуют симптомы. Это сделано, чтобы разгрузить лаборатории и сократить очереди на тесты.