В минской опере и филармонии устроили протест против насилия. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 02:02, 28.10.2020 Обновлено: 02:13, 28.10.2020

Во вторник, 27 октября, в Национальном театре оперы и балета Беларуси, а также в филармонии устроили акции протеста против насилия со стороны силовиков.

Как сообщает TUT.BY, часть сотрудников театра сидела не в оркестровой яме, а в первом ряде партера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Протест в филармонии в Минске.
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Издание отмечает, что около 19 часов спектакль не начался, а к присутствующим обратились концертмейстер оркестра и еще два солиста. Они сказали, что артисты оркестра не могут оставаться равнодушными к событиям, происходящим в стране. Они выступили против насилия.

Большинство присутствующих в зале поддержали их криками, однако некоторые зрители были возмущены.

В минской филармонии развернули плакаты против насилия.
кадр видео

Затем в зале начали петь гимн "Магутны Божа", после чего начался показ оперы "Царская невеста".

Также в этот вечер прошла акция протеста в Белгосфилармонии, где был анонсирован концерт Симфонического оркестра Беларуси. Перед его началом к сцене вышли зрители и развернули плакаты с надписями: "Мы не рабы", "Культура против насилия". Они скандировали: "Свободу политзаключенным".

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что приказал разогнать протестующих 25 октября в Минске. По его словам, демонстранты якобы пытались захватить центр города.

Напомним, что во время массовых протестов в Беларуси 25 октября, по данным правозащитников, были задержаны более 200 человек.

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