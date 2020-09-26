В Минске женщины вышли на марш против Лукашенко, начались задержания. Видео

В субботу, 26 сентября, женщины Минска вышли на очередной марш против нечестных выборов. Они назвали его "репетицией инаугурации Светланы Тихановской".

Однако, как сообщило "Радио Свобода" силовики по приказу незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко снова начали жестко задерживать людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты отметили, что минимум 10 женщин были скручены ОМОНом. Среди них – даже 73-летняя автивистка Нина Багинская. Силовики забрали у нее бело-красно-белый флаг и увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время женщину отпустили в отдаленном от центра Минска районе.

Кроме того, как пишет Telegram-канал издания TUT.BY, очевидцы сообщили, что возле площади Якуба Коласа в столице Беларуси скопились бусы и автозаки. Неизвестные в оливковой форме, которые приехали на них, начали задерживать там протестующих. Одну из женщин они уносили за руки и ноги.

Впрочем полностью разогнать колонну протестующих силовикам не удалось. Поэтому женщины продолжили движение по проспекту Независимости и скандировали лозунг "Президент Света".

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