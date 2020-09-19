В Минске женщины вышли на протест: кричат "Лукашенко в автозак", силовики прижали их к стене

Мирослав Семенюк Мир 16:40, 19.09.2020 Обновлено: 17:24, 19.09.2020

В субботу, 19 сентября, в Минске женщины вышли на "блестящий" марш протеста против действующей власти Беларуси.

Как сообщает TUT.BY, некоторые участницы акции пришли в блестящих нарядах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Женщины выкрикивают лозунги "Лукашенко в автозак", "Сколько стоит совесть?", "Верните нашу Машу, посадите Сашу".

Также они несут в руках листы с надписью SOS, плакаты "Просто уйти уже не получится – трибунал!", "Балаклавы наизнанку", "У нашей борьбы женское лицо" и другие.

Около ТЦ "Айсберг" силовики прижали участниц "блестящего" марша к стене. Те начали скандировать: "Женщин бьют трусы!"

Силовики выдергивают девушек, стоящих в сцепке, и отводят в автозаки. Задержана известная активистка Нина Багинская.

tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
Дождь
Дождь
tut.by
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Как сообщал OBOZREVATEL, разведка РФ и Александр Лукашенко нашли "след" Украины в подготовке революции в Беларуси.

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Мир

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