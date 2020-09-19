В Минске женщины вышли на марш протеста: кричат "Лукашенко в автозак", силовики прижали их к стене

В субботу, 19 сентября, в Минске женщины вышли на "блестящий" марш протеста против действующей власти Беларуси.

Как сообщает TUT.BY, некоторые участницы акции пришли в блестящих нарядах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Женщины выкрикивают лозунги "Лукашенко в автозак", "Сколько стоит совесть?", "Верните нашу Машу, посадите Сашу".

Также они несут в руках листы с надписью SOS, плакаты "Просто уйти уже не получится – трибунал!", "Балаклавы наизнанку", "У нашей борьбы женское лицо" и другие.

Около ТЦ "Айсберг" силовики прижали участниц "блестящего" марша к стене. Те начали скандировать: "Женщин бьют трусы!"

Силовики выдергивают девушек, стоящих в сцепке, и отводят в автозаки. Задержана известная активистка Нина Багинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка РФ и Александр Лукашенко нашли "след" Украины в подготовке революции в Беларуси.